ВС РФ ударили по сухогрузу и логистическому центру под Одессой Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз и логистический центр в Одесской области

Москва18 сен Вести.Российские войска в ночь на 18 сентября атаковали украинские порты и суда, а также логистические центры, которые работали в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены при помощи беспилотников. Целями стали объекты в Одесской области.

В результате удара поражены:... в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения говорится в заявлении ведомства

Кроме того, был поражен логистический центр "Новая почта", который находится в шести километрах к северо-западу от Одессы. Он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.