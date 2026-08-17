Москва17 авгВести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары российскими беспилотниками "Герань" по логистическому центру "Новая почта" на западной окраине Одессы, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары были нанесены по складу беспилотников в Днепропетровской области и пункту временной дислокации украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Удары наносились беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 Сикер". Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целейсообщили в ведомстве
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 августа ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, использовавшейся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне в порту Одесса горел логистический объект компании "Эпицентр". ВСУ часто используют объекты компании для доставки и хранения техники и вооружений.