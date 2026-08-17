Российские "Герани" нанесли удар по "Новой почте" в Одессе Российские "Герани" уничтожили логистический центр "Новой почты" в Одессе

Москва17 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары российскими беспилотниками "Герань" по логистическому центру "Новая почта" на западной окраине Одессы, сообщили в Минобороны.

Кроме того, удары были нанесены по складу беспилотников в Днепропетровской области и пункту временной дислокации украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Удары наносились беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 Сикер". Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей сообщили в ведомстве

Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 августа ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, использовавшейся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне в порту Одесса горел логистический объект компании "Эпицентр". ВСУ часто используют объекты компании для доставки и хранения техники и вооружений.