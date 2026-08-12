В Минобороны РФ сообщили об ударе по топливной базе ВСУ в Одессе Минобороны: ВС РФ поразили базу ГСМ ВСУ в порту Одессы

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Одессы, использовавшейся для снабжения топливом подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

В Минобороны отметили, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее стало известно, что силы российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили минувшей ночью над регионами страны 502 вражеских дрона. Противник попытался атаковать Брянскую, Белгородскую области, а также другие территории.