Москва12 авгВести.Вооруженные силы России нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Одессы, использовавшейся для снабжения топливом подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен ночью высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.
В Минобороны отметили, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах ВСУ.
Ранее стало известно, что силы российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили минувшей ночью над регионами страны 502 вражеских дрона. Противник попытался атаковать Брянскую, Белгородскую области, а также другие территории.