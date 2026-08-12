За ночь в небе над Россией перехватили 502 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО уничтожили 502 дрона ВСУ за ночь

Москва12 авг Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 12 августа уничтожили 502 украинских беспилотника в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны ВСУ перехватили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой и Орловской областями.

Кроме того, вражеские БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в ночь на среду, 12 августа, над городом отразили атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. В результате налета погиб восьмилетний ребенок, зафиксированы разрушения.