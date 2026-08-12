Москва12 авгВести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 12 августа уничтожили 502 украинских беспилотника в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны ВСУ перехватили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой и Орловской областями.
Кроме того, вражеские БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в ночь на среду, 12 августа, над городом отразили атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. В результате налета погиб восьмилетний ребенок, зафиксированы разрушения.