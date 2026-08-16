Москва16 авгВести.Пожар начался на логистическом объекте компании "Эпицентр" в Одессе. ВСУ часто используют объекты компании для доставки и хранения техники и вооружений. Об этом сообщают украинские СМИ. Известно, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
По оперативной информации, в Одесской области прогремели взрывы.
16 августа российские вооруженные силы (ВС РФ) нанесли удар по Усть-Дунайскому речному порту в районе Вилково Одесской области.
Также сегодня стало известно, что бойцы "Южной" группировки ВС РФ освободили населенный пункт Першомарьевка в ДНР.