Москва16 авгВести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по Усть-Дунайскому речному порту в районе Вилково Одесской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
В результате удара возник крупный пожар.
Результативный удар ВС РФ нанесен по Усть-Дунайскому речному порту. Это район Вилково Одесской области. Противник, практически отрезанный от черноморских портов, цепляется за речное сообщение. В результате удара на территории порта, в том числе в складских комплексах, возник крупный пожарсообщил военкор
Также сегодня стало известно, что бойцы "Южной" группировки ВС РФ освободили населенный пункт Першомарьевка в ДНР.