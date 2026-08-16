Поддубный: ВС РФ ударили по Усть-Дунайскому речному порту в Одесской области

Армия России ударила по Усть-Дунайскому речному порту в Одесской области Поддубный: ВС РФ ударили по Усть-Дунайскому речному порту в Одесской области

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по Усть-Дунайскому речному порту в районе Вилково Одесской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

В результате удара возник крупный пожар.

Результативный удар ВС РФ нанесен по Усть-Дунайскому речному порту. Это район Вилково Одесской области. Противник, практически отрезанный от черноморских портов, цепляется за речное сообщение. В результате удара на территории порта, в том числе в складских комплексах, возник крупный пожар сообщил военкор

Также сегодня стало известно, что бойцы "Южной" группировки ВС РФ освободили населенный пункт Першомарьевка в ДНР.