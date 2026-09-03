ВС РФ поразили "Геранями" центр "Новой Почты" и два сухогруза в Одессе Российская армия поразила центр "Новой Почты" и два сухогруза ВСУ "Геранями"

Москва3 сен Вести.Российские войска атаковали логистический центр "Новой Почты" и два сухогруза, использовавшихся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), вблизи Одессы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате удара, нанесенного беспилотниками "Герань", также была поражена портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.

Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. На них видно, что одно судно было поражено в порту, а второе - недалеко от берега.

2 сентября сообщалось, что российские войска за день нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам логистики Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.