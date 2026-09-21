Москва21 сенВести.На Украине минувшей ночью ударами Вооруженных сил РФ были поражены логистические центры, склады и порты, задействованные в снабжении боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Киевской области целью стал логистический центр "BDU Logistic". Местные склады были задействованы в хранении и распределении продукции военного назначения.
В Одесской области удары были нанесены по портам Измаил и Одесса. В первом поражена инфраструктура для погрузки и разгрузки кораблей, а во втором – сухогруз, снабжающий ВСУ. Также сообщается о поражении одного корабля в море. Сухогруз шел в Одессу с военным грузом.
Ранее сообщалось, что ВС РФ также ударили по мостам и электроподстанции в Одесской области.