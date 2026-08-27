Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портам Одесса, Черноморск и Рени

Российские войска поразили инфраструктуру портов Украины Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портам Одесса, Черноморск и Рени

Москва27 авг Вести.В результате ночных ударов Вооруженных сил РФ поражены объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморск и Рени для доставки военных грузов и ГСМ для ВСУ, сообщили в Минобороны.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием и ударными БПЛА.

[Поражены] объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморск и Рени, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в сообщении МО

Также нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портов в Одесской области.