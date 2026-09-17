ВС РФ поразили сухогрузы, электроподстанцию и два моста в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по сухогрузам, мостам и электроподстанции в Одесской области ВС РФ поразили сухогрузы, электроподстанцию и два моста в Одесской области

Москва17 сен Вести.Российская армия нанесла удары по двум сухогрузам, доставлявшим военные грузы для нужд ВСУ, электроподстанции и двум автомобильным мостам через Днестр, сообщили в Минобороны РФ.

Массированный и групповые удары нанесены высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

В результате удара поражены … в Одесской области: в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения говорится в сообщении ведомства

Еще один сухогруз поражен в море в 11 км восточнее Одессы – судно доставляло грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Также поражена электроподстанция "Арциз", обеспечивающая функционирование порта Измаил, и два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков – они использовались для поставок военных грузов из Румынии и порта Измаил.

Днем ранее российское военное ведомство также сообщало об атаке на сухогруз с имуществом для ВСУ в порту Черноморска.