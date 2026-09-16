Москва16 сенВести.В результате нанесенного ВС РФ удара в порту Черноморск в Одесской области поражен сухогруз, доставлявший груз, используемый в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В ночь на 16 сентября российская армия нанесла удар беспилотниками по предприятиям украинского ВПУ и задействованным в интересах ВСУ морским судам.
В результате ударов поражены… в Одесской области – в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначенияговорится в сообщении ведомства
Накануне в порту Черноморск был поражен морской паром с военными грузами, в порту Измаил – танкер с горюче-смазочными материалами.