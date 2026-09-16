В порту Черноморск поражен сухогруз с военным грузом ВСУ

Российская армия подбила в порту Черноморска сухогруз с военным имуществом ВСУ В порту Черноморск поражен сухогруз с военным грузом ВСУ

Москва16 сен Вести.В результате нанесенного ВС РФ удара в порту Черноморск в Одесской области поражен сухогруз, доставлявший груз, используемый в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В ночь на 16 сентября российская армия нанесла удар беспилотниками по предприятиям украинского ВПУ и задействованным в интересах ВСУ морским судам.

В результате ударов поражены… в Одесской области – в порту Черноморск морское судно типа "сухогруз", доставившее груз военного назначения говорится в сообщении ведомства

Накануне в порту Черноморск был поражен морской паром с военными грузами, в порту Измаил – танкер с горюче-смазочными материалами.