МО РФ: российские войска поразили еще два сухогруза в порту Черноморска

Российская армия поразила два сухогруза в порту Черноморска МО РФ: российские войска поразили еще два сухогруза в порту Черноморска

Москва20 авг Вести.Российская армия поразила еще два морских сухогруза с боеприпасами и вооружением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Черноморска. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Черноморск" поражены два морских "сухогруза" с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ сказано в сообщении

Ранее 19 августа российские военные также поразили в порту Черноморска морское судно типа сухогруз с вооружением и боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ).