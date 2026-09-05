Москва5 сенВести.Российские Вооруженные силы поразили в украинском порту Черноморск сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным западными странами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странамиговорится в сообщении оборонного ведомства
По данным ведомства, российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые используются в интересах ВСУ.