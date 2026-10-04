Москва4 октВести.Российские военнослужащие нанесли удары по еще двум украинским сухогрузам, действующих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что судна были поражены в северо-западной части акватории.
На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражены два морских судна типа "сухогруз"отмечается в сообщении
Подчеркивается, что корабли доставляли военное имущество в порт Одесса
Утром 4 октября в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ в порт Одессы.