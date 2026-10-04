МО РФ: российские войска поразили в Черном море два сухогруза ВСУ

Российские войска поразили два сухогруза ВСУ в Черном море МО РФ: российские войска поразили в Черном море два сухогруза ВСУ

Москва4 окт Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по еще двум украинским сухогрузам, действующих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что судна были поражены в северо-западной части акватории.

На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражены два морских судна типа "сухогруз" отмечается в сообщении

Подчеркивается, что корабли доставляли военное имущество в порт Одесса

Утром 4 октября в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который перевозил военные грузы для ВСУ в порт Одессы.