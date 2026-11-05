Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в 107 км от Одессы

ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в сотне километрах от Одессы Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в 107 км от Одессы

Москва5 ноя Вести.Российская армия нанесла удар по сухогрузу в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают применять беспилотники для атак на судна, которые доставляют грузы военного назначения украинской армии.

Сегодня днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 километрах юго-западнее Одессы поражено судно типа "сухогруз" говорится в сообщении

Уточняется, что сухогруз перевозил на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Утром 5 ноября Минобороны сообщило об ударах по производственному помещению ТЭЦ-2 и железнодорожным локомотивам в Харькове. Объекты были атакованы с целью нарушения логистических возможностей ВСУ.