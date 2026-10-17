ВС России поразили украинский сухогруз в Черном море Минобороны: ВС РФ поразили украинский сухогруз в Черном море

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, судно было поражено в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем.

Поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения говорится в сообщении МО

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по логистическому центру "Экватор" в городе Ровно на западе Украины, который использовался для хранения и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).