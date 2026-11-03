Москва3 нояВести.Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество, в 24 километрах южнее Одессы, сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что удар был нанесен в акватории Черного моря.
В акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначенияговорится в сообщении
Ранее в оборонном ведомстве заявили о поражении инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, в порту Килия Одесской области.