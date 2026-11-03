МО РФ: сухогруз с военным имуществом ВСУ поражен в Черном море

Минобороны России сообщило о поражении судна с грузом ВСУ в Черном море МО РФ: сухогруз с военным имуществом ВСУ поражен в Черном море

Москва3 ноя Вести.Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество, в 24 километрах южнее Одессы, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен в акватории Черного моря.

В акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения говорится в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве заявили о поражении инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, в порту Килия Одесской области.