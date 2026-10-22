ВС РФ ночью поразили портовые объекты и сухогруз в Одесской области Минобороны России сообщило о поражении порта Килия и сухогруза

Москва22 окт Вести.Российские войска минувшей ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области и судну с военным грузом. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в порту Килия были поражены объекты, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов, которые поступают на Украину из-за рубежа.

Кроме того, ВС РФ поразили сухогруз, который следовал морем в порт Черноморск. Уточняется, что судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью по военным целям на Украине был нанесен массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА. Помимо объектов в Одесской области, поражение получили предприятия оборонной промышленности и транспортные объекты в Киеве.