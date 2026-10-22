Российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области Минобороны: ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области

Москва22 окт Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщает Минобороны России.

Кроме того, поражены морские суда, используемые в интересах украинских вооруженных сил.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены ... объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ говорится в сообщении ведомства

Накануне в МО РФ сообщили, что армия России нанесла поражение судну, доставлявшему в порт Черноморск предназначенные для обеспечения украинских военных грузы.