МО РФ: повреждены портовая инфраструктура и используемые для ВСУ морские суда

Армия России ночью поразила портовую инфраструктуру в Одесской области МО РФ: повреждены портовая инфраструктура и используемые для ВСУ морские суда

Москва20 ноя Вести.ВС РФ в ходе ночного удара поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, используемые в интересах украинской армии, информировали в МО РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что удар был нанесен с помощью высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников.

В результате удара поражены... объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ говорится там

Кроме того, военные РФ поразили украинские военные предприятия и склады, вовлеченные в производство и хранение крылатых ракет и БПЛА, а также энергетические и транспортные объекты в Киеве и ряде областей.