Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области

Минобороны РФ сообщило о поражении морских судов ВСУ Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области

Москва3 ноя Вести.Российские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и морским судам, которые использовались в военных целях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен минувшей ночью с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников большой дальности.

[Поражены объекты] портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях говорится в сообщении

Кроме того, были поражены объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Они обеспечивали электричеством предприятия военной промышленности и украинские вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что российские "Герани" поразили четыре украинских локомотива в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.