Минобороны: ВС РФ поразили судно с грузом для украинской армии южнее Одессы

Армия России ударила по судну, доставлявшему грузы для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили судно с грузом для украинской армии южнее Одессы

Москва2 ноя Вести.Вооруженные силы России южнее Одессы поразили судно, доставлявшее предназначенные для обеспечения украинских боевиков грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в течение прошедшей ночи российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые задействованы в перевозке грузов военного назначения.

На переходе морем в 58 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удар по складам с украинскими дронами и цехам промзоны "Протон" в Харькове.