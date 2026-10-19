ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для ВСУ

Армия России ударила по судну, доставлявшему грузы для ВСУ ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для ВСУ

Москва19 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Одесса предназначенные для обеспечения украинских боевиков грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем российская армия продолжила с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину.

В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удар по локомотивному депо в Киеве, где складировались ракеты FP-5 "Фламинго", а также детали для баллистических ракет FP-9.