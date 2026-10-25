ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ

Армия России ударила по судну, доставлявшему грузы для ВСУ ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ

Москва25 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Одесса предназначенные для обеспечения украинских боевиков грузы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наносить удары по судам, которые используются в интересах армии Украины.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удар по судну, шедшему в порт Одесса с грузом для украинской армии, а также цеху по производству морских беспилотников в порту Черноморск.