Армия России ударила по судну, доставлявшему грузы для ВСУ ВС РФ поразили судно, доставлявшее в Одессу военные грузы

Москва20 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по судну, доставлявшему в порт Одесса военные грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, для уничтожения вражеского транспорта применялись беспилотники.

На переходе морем поражено морское судно типа "контейнеровоз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ в течение прошедшей ночи нанесли удары по транспортно-логистической и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые действовали в интересах украинской армии. Как уточнялось, цели поражены в Хмельницкой, Волынской и Одесской областях.