Москва20 октВести.Вооруженные силы России нанесли удар по судну, доставлявшему в порт Одесса военные грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, для уничтожения вражеского транспорта применялись беспилотники.
На переходе морем поражено морское судно типа "контейнеровоз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУговорится в публикации
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ в течение прошедшей ночи нанесли удары по транспортно-логистической и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, которые действовали в интересах украинской армии. Как уточнялось, цели поражены в Хмельницкой, Волынской и Одесской областях.