Минобороны: ВС РФ поразили следовавшее в порт Одессы судно с военными грузами

Российские военные ударили по судну с военными грузами, сообщили в МО Минобороны: ВС РФ поразили следовавшее в порт Одессы судно с военными грузами

Москва18 ноя Вести.Российские военные нанесли удар беспилотниками по судну, перевозившему грузы военного назначения в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что российские войска продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины.

Сегодня днем в результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения говорится в сообщении

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по украинским аэродромам, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, работающим на ВСУ. Кроме того, были поражены места производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов противника.