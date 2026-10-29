Российские военные нанесли удар по сухогрузу с товарами для ВСУ по пути в Одессу

ВС РФ поразили направлявшееся в Одессу судно с грузом для ВСУ Российские военные нанесли удар по сухогрузу с товарами для ВСУ по пути в Одессу

Москва29 окт Вести.Российские военные ударили по сухогрузу, транспортировавшему военные грузы для Вооруженных сил Украины в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, беспилотники нанесли массированный удар по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских военных.

В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в сообщении Минобороны

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым украинскими войсками.