Российские военные поразили в порту Одессы судно с грузами для ВСУ Минобороны: ВС РФ атаковали беспилотниками сухогруз ВСУ в порту Одессы

Москва14 сен Вести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, который доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, российская армия в течение дня 14 сентября продолжила серию атак на порты Украины и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Ранее 14 сентября в ведомстве сообщили, что российские беспилотники "Герань-4 Сикер" подорвали в одесском два сухогруза.