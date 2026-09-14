Москва14 сенВести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, который доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, российская армия в течение дня 14 сентября продолжила серию атак на порты Украины и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУговорится в сообщении
Ранее 14 сентября в ведомстве сообщили, что российские беспилотники "Герань-4 Сикер" подорвали в одесском два сухогруза.