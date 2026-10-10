ВС РФ ударили по судну, доставлявшему в порт Одесса военные грузы Минобороны: ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса военные грузы

Москва10 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в течение минувшей ночи российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, которые используются в интересах украинской армии.

В результате удара на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение недели армия России поразила 14 сухогрузов и один танкер, задействованные в поставках вооружения из стран Запада, военной техники, горючего и имущества для нужд Вооруженных сил Украины.