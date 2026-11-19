Армия России ударила по шедшему в Одессу судну с военным грузом Минобороны: ВС РФ поразили судно, доставлявшее в порт Одесса военные грузы

Москва19 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставлявшему в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем 19 ноября российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии.

В результате удара на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения говорится в публикации Минобороны

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ночью ВС РФ нанесли поражение электрическим подстанциям в Одесской области и Сумах, которые использовались для снабжения используемых в интересах армии Украины логистических центров.