Подразделения ВС РФ поразили подстанции в Одесской области и Сумах

ВС РФ поразили подстанции в Одесской области и Сумах Подразделения ВС РФ поразили подстанции в Одесской области и Сумах

Москва19 ноя Вести.Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Российской Федерации поразили электрические подстанции в Одесской области и Сумах, которые использовались для снабжения логистических центров, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары наносились беспилотными летательными аппаратами. В Одесской области целями стали электроподстанции ПС-110 "Каролино" и ПС-110 в населенном пункте Белгород-Днестровский.

Вблизи города Сумы поражена была подстанция ПС-330 "Сумы северная". Она была задействована также в электроснабжении предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Вчера ВС РФ ударили по объектам энергетики, которые были связаны с ВСУ. Также были повреждены объекты транспортной инфраструктуры.