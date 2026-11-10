ВС РФ поразили электроподстанции под Киевом, Кременчугом и Вольногорском

Российские войска поразили электроподстанции в трех регионах Украины ВС РФ поразили электроподстанции под Киевом, Кременчугом и Вольногорском

Москва10 ноя Вести.Российские военнослужащие в ночь на 10 ноября нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, которые обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен беспилотниками.

Поражены: в населенном пункте Вольногорск Днепропетровской области электроподстанция 330 кВ; в городе Кременчуг Полтавской области электроподстанция 154 кВ; в Киевской области – две электроподстанции 110 кВ в населенных пунктах Переяслав и Яготин отмечается в сообщении

Кроме того, российские войска поразили в Черном море сухогруз и танкер, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 ноября сообщалось, что российские войска поразили подстанцию мощностью 330 кВ, железнодорожные локомотивы, логистический центр и другие объекты, работавшие в интересах ВСУ в тыловых районах страны.