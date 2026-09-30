Российская армия поразила Трипольскую ТЭС, Киевскую ГЭС и сухогруз в Черном море МО РФ: поражены Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС и порт в Одесской области

Москва30 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критически важным объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в Киевской области поражены Трипольская теплоэлектростанция, обеспечивающая электроэнергией объекты военной промышленности в южной части региона, и Киевская гидроэлектростанция в Вышгороде, которая питает предприятия военно-промышленного комплекса в северной части области. Кроме того, удар был нанесен по Киевской электроподстанции в населенном пункте Наливайковка, отвечавшей за переток и распределение электроэнергии для объектов ВПК в Киеве и области.

оражены в Киевской области: гидроэлектростанция Киевская (населенный пункт Вышгород), обеспечивает объекты военной промышленности в северной части Киевской области; тепловая электростанция Трипольская, обеспечивает электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области говорится в сообщении Минобороны

В тот же день российские военные поразили в акватории Черного моря сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Кроме того, в Одесской области были атакованы объекты портовой инфраструктуры. В частности, в порту Измаил поражен производственно-промышленный комплекс, обеспечивавший прием и хранение грузов.

Российская армия продолжает системную работу по снижению военно-экономического потенциала Украины, нанося удары по объектам, задействованным в обеспечении украинских формирований.