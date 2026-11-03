Москва3 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетического комплекса в трех областях Украины, которые обеспечивают электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, минувшей ночью российские войска с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов нанесли массированный удар большой дальности по объектам на Украине.

В результате поражены объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ за сутки ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.