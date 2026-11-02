Армия России ударила по объектам энергетики и транспорта, связанным с ВСУ МО: ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва2 ноя Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов говорится в сводке

Кроме того, российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Как уточнили в Минобороны, потери Вооруженных сил Украины в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 925 военнослужащих.