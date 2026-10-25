ВС РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры на Украине МО: российские военные ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Москва25 окт Вести.Российские военные в течение прошедших суток нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, поражение нанесено местам хранения и запуска БПЛА противника дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 159 районах Украины.

По данным военного ведомства, потери ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки составили порядка 1 145 военных.