ВС РФ ударили по объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины МО: армия РФ поразила объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины

Москва10 окт Вести.Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили энергетические объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом Минобороны РФ сообщает в сводке о ходе СВО.

Кроме того, российскими военными поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, а также цеха производства беспилотников противника и места их хранения.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

По данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских военных за прошедшие сутки составили около 1455 боевиков.