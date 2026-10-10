Москва10 октВести.Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили энергетические объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом Минобороны РФ сообщает в сводке о ходе СВО.
Кроме того, российскими военными поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, а также цеха производства беспилотников противника и места их хранения.
Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.
По данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских военных за прошедшие сутки составили около 1455 боевиков.