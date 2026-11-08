ВС РФ ударили по объектам транспортной инфраструктуры и логистики ВСУ МО: армия России поразила объекты транспортной инфраструктуры и логистики ВСУ

Москва8 ноя Вести.Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов противника, цехам по производству беспилотников, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения. Также российские войска поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

По данным ведомства, потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне СВО составили около 1125 боевиков.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные минувшей ночью поразили электроподстанцию в Житомирской области, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.