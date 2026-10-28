ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ Минобороны РФ: на Украине поражены объекты энергетики и транспорта

Москва28 окт Вести.Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованные ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ о ходе специальной военной операции за последние сутки. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в сообщении

Помимо этого, поражены склады боеприпасов, цеха по производству и хранению беспилотников, а также места временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего цели уничтожены в 142 районах.

Ранее, утром 28 октября, ведомство сообщило, что за ночь с 20.00 по московскому времени вторника до 08.00 среды дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.