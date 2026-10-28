Москва28 октВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 531 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ утром в среду, 28 октября.
По сообщению ведомства, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 по московскому времени вторника до 08.00 среды.
Дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 531 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в материале
Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 27 октября средства ПВО сбили 222 беспилотника ВСУ над регионами РФ и Черным морем.