Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 531 украинский беспилотник над регионами РФ

Силы ПВО сбили за ночь 531 украинский дрон над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 531 украинский беспилотник над регионами РФ

Москва28 окт Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 531 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ утром в среду, 28 октября.

По сообщению ведомства, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 по московскому времени вторника до 08.00 среды.

Дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 531 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в материале

Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 27 октября средства ПВО сбили 222 беспилотника ВСУ над регионами РФ и Черным морем.