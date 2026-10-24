Москва24 октВести.Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за минувшую ночь 616 украинским беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
Также БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями
Ранее сообщалось, что за неделю с 17 по 23 октября российская пво сбила 5593 украинских беспилотника самолетного типа.