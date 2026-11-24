Москва24 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 ноября перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
По сообщению ведомства, дроны сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.
За день 23 ноября силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над семью регионами РФ и Черным морем.