Силы ПВО перехватили за ночь 699 украинских беспилотников над регионами РФ

Минобороны сообщило об уничтожении 699 дронов ВСУ за ночь над регионами РФ Силы ПВО перехватили за ночь 699 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва24 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 ноября перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

По сообщению ведомства, дроны сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

За день 23 ноября силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников над семью регионами РФ и Черным морем.