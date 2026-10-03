МО РФ: силы ПВО за день уничтожили 244 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за день сбили над регионами 244 дрона ВСУ МО РФ: силы ПВО за день уничтожили 244 украинских БПЛА над регионами России

Москва3 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили над регионами 244 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Адыгея, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее, в ночь на 3 октября, российские ПВО перехватили и уничтожили над регионами 218 украинских дронов.