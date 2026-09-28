Средства ПВО в ночь на 28 сентября сбили 254 дрона ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО сбили в ночь на понедельник 254 украинских дрона над регионами РФ Средства ПВО в ночь на 28 сентября сбили 254 дрона ВСУ над регионами РФ

Москва28 сен Вести.Российские военные в ночь на 28 сентября уничтожили 254 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 27 сентября до 08.00 мск 28 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской и Ростовской областей.

Кроме того, украинские беспилотники нейтрализовали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Помимо этого, как уточнили в российском оборонном ведомстве, дроны ВСУ также были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ПВО за 12 часов 27 сентября уничтожила 43 украинских беспилотника над Россией.