ПВО за день уничтожила 43 украинских беспилотника над Россией, заявили в МО РФ Минобороны РФ: силы ПВО сбили 43 дрона ВСУ

Москва27 сен Вести.Силы ПВО России за день ликвидировали 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08.00 до 20.00 мск 27 сентября.

В министерстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее также стало известно, что силы ПВО сбили три ракеты "Фламинго" противника. Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты на территории Московского региона.