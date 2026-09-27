Москва27 сенВести.Силы ПВО России за день ликвидировали 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 08.00 до 20.00 мск 27 сентября.
В министерстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее также стало известно, что силы ПВО сбили три ракеты "Фламинго" противника. Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты на территории Московского региона.