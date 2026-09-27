ВС РФ уничтожили три ракеты "Фламинго", которые пытались атаковать Москву МО заявило об уничтожении трех ракет "Фламинго", пытавшихся атаковать Москву

Москва27 сен Вести.Российские средства ПВО уничтожили три высокоскоростные реактивные крылатые ракеты "Фламинго", которые пытались атаковать объекты на территории Московского региона. Об этом сообщает Минобороны России.

Воздушные цели были сбиты в ночь на 20 сентября. Отмечается, что для уничтожения вражеских ракет применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С".

Глубокой ночью на экране боевой машины вспыхнула отметка – высокоскоростная цель. Расчет сработал без колебаний: взяли на сопровождение, определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу. Именно расчет "Барнаула" сбил три "Фламинго" – это первый подобный случай за всю историю вражеских налетов на Москву говорится в сообщении военного ведомства в мессенджере МАХ

Всего в ходе отражения украинской атаки тогда было сбито 1600 воздушных целей, в том числе 8 высокоскоростных реактивных крылатых ракет "Фламинго".