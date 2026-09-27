Москва27 сенВести.Российские средства ПВО уничтожили три высокоскоростные реактивные крылатые ракеты "Фламинго", которые пытались атаковать объекты на территории Московского региона. Об этом сообщает Минобороны России.
Воздушные цели были сбиты в ночь на 20 сентября. Отмечается, что для уничтожения вражеских ракет применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С".
Глубокой ночью на экране боевой машины вспыхнула отметка – высокоскоростная цель. Расчет сработал без колебаний: взяли на сопровождение, определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу. Именно расчет "Барнаула" сбил три "Фламинго" – это первый подобный случай за всю историю вражеских налетов на Москвуговорится в сообщении военного ведомства в мессенджере МАХ
Всего в ходе отражения украинской атаки тогда было сбито 1600 воздушных целей, в том числе 8 высокоскоростных реактивных крылатых ракет "Фламинго".