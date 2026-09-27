Москва27 сенВести.Минобороны РФ показало кадры освобождения российской армией населенного пункта Хрипуны в Харьковской области.
Бои велись подразделениями группировки "Север". На видео видно, как российские военнослужащие успешно поражают украинские блиндажи дронами, а также уничтожают орудие М101 ВСУ.
Подразделениями группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской областиговорится в комментарии к видео
Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут бои за освобождение населенных пунктов Грачовка, Лукашово и Нестерное. Кроме того, российские силы предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки, потери Украины составили до 60 боевиков.