Минобороны РФ показало кадры боев в районе Хрипунов в Харьковской области

МО РФ показало кадры освобождения Хрипунов в Харьковской области Минобороны РФ показало кадры боев в районе Хрипунов в Харьковской области

Москва27 сен Вести.Минобороны РФ показало кадры освобождения российской армией населенного пункта Хрипуны в Харьковской области.

Бои велись подразделениями группировки "Север". На видео видно, как российские военнослужащие успешно поражают украинские блиндажи дронами, а также уничтожают орудие М101 ВСУ.

Подразделениями группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области говорится в комментарии к видео

Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут бои за освобождение населенных пунктов Грачовка, Лукашово и Нестерное. Кроме того, российские силы предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки, потери Украины составили до 60 боевиков.