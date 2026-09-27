Минобороны: ВС РФ ведут бои за Нестерное, Лукашово и Грачовку

ВС РФ продолжают бои за освобождение Нестерного, Лукашово и Грачовки Минобороны: ВС РФ ведут бои за Нестерное, Лукашово и Грачовку

Москва27 сен Вести.Вооруженные силы РФ ведут бои за освобождение населенных пунктов Грачовка, Лукашово и Нестерное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские силы предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки, потери Украины составили до 60 боевиков.

Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка и Рубленое Харьковской области говорится в заявлении оборонного ведомства

Накануне Минобороны РФ показало кадры боев в Харьковской области с окруженными силами ВСУ.