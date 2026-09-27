Москва27 сенВести.Вооруженные силы РФ ведут бои за освобождение населенных пунктов Грачовка, Лукашово и Нестерное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские силы предотвратили две попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки, потери Украины составили до 60 боевиков.
Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка и Рубленое Харьковской областиговорится в заявлении оборонного ведомства
Накануне Минобороны РФ показало кадры боев в Харьковской области с окруженными силами ВСУ.