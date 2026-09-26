МО РФ показало кадры боев с окруженными силами ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ показало кадры боев в Харьковской области с окруженными силами ВСУ МО РФ показало кадры боев с окруженными силами ВСУ в Харьковской области

Москва26 сен Вести.Военнослужащие российской группировки войск "Север" продолжают расширять зону контроля и сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

На видео показана работа ударных беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии.

В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая уточнили в военном ведомстве

Ранее сообщалось, что в Харьковской области продолжаются бои за Хрипуны, Грачовку, Рубленно. Также боевые действия идут вблизи Нефедовки.