Москва26 сенВести.Вооруженные силы России продолжают бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачовка и Рубленое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ведутся боевые действие в районе Нефедовки.
В результате огневого поражения сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огняговорится в ежедневной сводке ведомства
Российские войска также освободили населенный пункт Марьино в Сумской области.