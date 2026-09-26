МО РФ: идут бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области

ВС РФ продолжают бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое МО РФ: идут бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области

Москва26 сен Вести.Вооруженные силы России продолжают бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачовка и Рубленое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ведутся боевые действие в районе Нефедовки.

В результате огневого поражения сорваны две попытки выхода из окружения группы до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня говорится в ежедневной сводке ведомства

Российские войска также освободили населенный пункт Марьино в Сумской области.